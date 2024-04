LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: finale che si presta ai colpi di mano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione.

Si va da Etxarri Aranatz a Legutio, per un totale di 157,5 km, ancora in questo caso molto mossi. Tutte le attenzioni saranno rivolte sul finale, in particolare sulla salita di Untzilla (GPM di terza categoria di 2,3 all’ 8,4% di pendenza media) e su quella del Leintz Gatzaga (GPM di terza categoria di 3 km al 8,7% di pendenza media); asperità che faranno da scenario agli ultimi km della tappa in cui il gruppo potrebbe ampiamente frazionarsi.

Dopo la caduta di ieri, ancora più attenzioni saranno rivolte sullo sloveno Primoz Roglic, per capire come sta il leader della generale, senza dimenticare ovviamente Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

il cui via è programmato alle 13.31