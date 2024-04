VIDEO Giro dei Paesi Baschi, la paurosa caduta con Vingegaard, Evenepoel e Roglic

La quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 è stata neutralizzata (salvo poi ripartire) a poco meno di 30 km dall’arrivo in seguito ad una tremenda caduta in discesa che ha coinvolto diversi corridori tra cui i big Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard. Preoccupano in particolare le condizioni del danese, immobilizzato e portato in barella con l’ossigeno su un’autoambulanza.

Il capitano della Jumbo-Visma, nella dinamica dell’incidente, ha impattato violentemente su una canalina di cemento restando poi fermo a terra per alcuni minuti. Da capire nelle prossime ore le conseguenze della caduta. Meno grave almeno apparentemente la situazione delle altre due stelle della corsa a tappe iberica, con Roglic dolorante al ginocchio ed Evenepoel ad una spalla/scapola.

Di seguito il VIDEO della maxi-caduta a 35 km dalla fine della quarta frazione del Giro dei Paesi Baschi 2024:

VIDEO CADUTA GIRO PAESI BASCHI