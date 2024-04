Cosa è successo a Vingegaard: caduta al Giro dei Paesi Baschi, stagione compromessa?

Jonas Vingegaard, insieme a diversi altri corridori tra cui Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Jay Vine, è rimasto coinvolto in una terribile caduta in un tratto in discesa a circa 35 chilometri dall’arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024. Le condizioni fisiche del danese nello specifico hanno destato subito grande preoccupazione, anche se al momento non sono emerse comunicazioni ufficiali sugli infortuni riportati.

Il vincitore degli ultimi due Tour de France consecutivi, che ha impattato violentemente su una canalina di cemento a bordo strada dopo la caduta, è rimasto fermo a terra per alcuni minuti prima di venire trasportato in barella (dopo essere stato immobilizzato) con l’ossigeno su un’autoambulanza. Vingegaard, comunque cosciente, successivamente è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Troppo presto per sbilanciarsi ed effettuare delle possibili diagnosi preliminari sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, ma si teme un infortunio molto serio che potrebbe compromettere l’intera stagione del capitano della Jumbo-Visma. La tappa odierna è stata neutralizzata a lungo, concedendo poi al sestetto in fuga di giocarsi la vittoria parziale.