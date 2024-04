LIVE Giro d’Abruzzo 2024, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione, si decide la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici i di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa del Giro d’Abruzzo 2024, con la corsa che si svolge nella regione centrale del nostro paese che oggi incoronerà il suo vincitore dopo essere tornata in calendario a 17 anni di distanza dall’ultima volta. Sarà la frazione più lunga della settimana, con 173 chilometri da percorrere dalla partenza di Montorio al Vomano all’arrivo in quel di L’Aquila.

Tutto è ancora in gioco dopo tre tappe, anche se la giornata di ieri è stata chiarificatrice sui valori in campo, ma con distacchi tutto sommato ristretti che lasciano ancora aperta la porta ai ribaltoni. Partirà con la maglia di leader della generale il kazako Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), vincitore sui Prati di Tivo e candidato principale al successo. Per la vittoria finale la corsa sembra essere ristretta a due, con il solo Adam Yates in grado di sovvertire il risultato. Il britannico dell’UAE Team Emirates insegue a soli 14″ di distanza, mentre è già molto più distante lo svizzero Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team). Per il successo odierno attenzione a Diego Ulissi, apparso brillante ieri, anche se oggi probabilmente dovrà lavorare per il suo capitano.

Tappa mossa che non presenta salite di grandi entità, ma di pianura praticamente non c’è neanche l’ombra. Tantissimo dislivello dopo una tappa che avrà comunque scalfito le gambe dei corridori, quindi le sorprese e i ribaltamenti sono tutt’altro che da escludere. Punti chiave di giornata le ascese di Forca di Penne (10,7 km al 3.6% di pendenza media) e Castel del Monte (14,2 km al 4.5%), dal quale scollinamento inizierà una fase tendenzialmente in discesa ma contrapposta a diversi denti. Ultimi 5000 metri che presentano due strappi insidiosi, ideali per un’azione ad anticipare la volata del gruppo ristretto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa del Giro d’Abruzzo 2024, con 173 chilometri da percorrere dalla partenza di Montorio al Vomano all’arrivo in quel di L’Aquila. Si decide tutto per quel che riguarda la classifica generale, con il via dopo il tratto di trasferimento previsto alle 10.45. I nostri aggiornamenti inizieranno invece alle 13.00, per vivere il finale di frazione. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!