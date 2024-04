LIVE Giro d’Abruzzo 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in salita a Prati di Tivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro d’Abruzzo 2024, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostro Paese, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start del Giro d’Italia.

Si va da Pratola Peligna a Prati di Tivo, per un totale di 163 km. Percorso da scalatori veri. Prima fase della frazione caratterizzata dall’arrivo a Campo Felice, ai 1540 di altitudine sul livello del mare, poi una discesa un falsopiano per Montereale. Da lì, rotta verso l’ascesa di Croce Abbio: 8 km all’4,7% di pendenza media, GPM situato a 40 km dall’arrivo. Si va: nuovamente discesa e poi salita per vedere l’arrivo di Prati di Tivo, da raggiungere dopo quasi 15 chilometri di salita al 7% di pendenza media.

Sarà quindi il momento degli uomini di classifica? Vedremo se Adam Yates e Alexey Lutsenko animeranno la corsa cercando di prendersi la vittoria di tappa e la leadership della classifica o se la rivelazione elvetica Jan Christen sarà in grado di reggere e conservare la maglia di leader.

la terza tappa del Giro d'Abruzzo 2024