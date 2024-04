Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per la finale degli Europei: i terzetti dei Moschettieri

L’Italia si presenterà alla Fiera di Rimini per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa ad Antalya. La nostra Nazionale vuole essere assoluta protagonista nella finale a squadre che concluderà gli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile, con l’obiettivo di salire sul podio per la terza edizione consecutiva (non va dimenticato l’argento di Monaco nel 2022). I Moschettieri se la dovranno vedere soprattutto con Gran Bretagna e Ucraina, sulla carta le favorite per il trionfo. In lizza per il podio anche Spagna, Svizzera e Turchia.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha svelato la formazione che gareggerà domenica 28 aprile (a partire dalle ore 15.30). Ricordiamo che si compete con la spietata formula del 5-3-3: ogni formazione schiera cinque ginnasti, tre salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale, non ci sarà la possibilità di effettuare scarti e ogni errore si pagherà a caro prezzo.

L’Italia incomincerà la propria avventura agli anelli schierando Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini e lo specialista Marco Lodadio. Si proseguirà al volteggio con Mario Macchiati, Casali e Lodadio. Alle parallele pari, invece, apriranno il grande specialista Matteo Levantesi (già finalista ai Mondiali) e il fresco finalista ad attrezzo Mario Macchiati, seguiti da Casali.

Alla sbarra, invece, sarà Mario Macchiati a inaugurare la rotazione, seguito da Yumin Abbadini (settimo in finale) e Matteo Levantesi. Si andrà poi al corpo libero con Abbadini, Casali e Macchiati prima di chiudere al cavallo con maniglie con Abbadini, Casali e Macchiati. Di seguito la formazione dell’Italia e i terzetti per la finale a squadre degli Europei.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

ANELLI: Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Marco Lodadio.

VOLTEGGIO: Mario Machiati, Lorenzo Minh Casali, Marco Lodadio.

PARALLELE PARI: Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Lorenzo Minh Casali.

SBARRA: Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Matteo Levantesi.

CORPO LIBERO: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati.

CAVALLO CON MANIGLIE: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati.