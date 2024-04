ATP Marrakech 2024: Fabio Fognini sconfitto nettamente da Kotov ai quarti

Fabio Fognini esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco. Per il taggiasco durissima sconfitta con il punteggio di 6-1 6-2 subita dal russo Pavel Kotov, che in un’ora e 17 minuti si guadagna il diritto di giocare contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nella semifinale della parte alta di domani.

Nel secondo game già emergono parecchie difficoltà per Fognini, costretto ai vantaggi anche se senza palle break da salvare. Non riesce a tenere, però, nel quarto, quando Kotov riesce a togliergli la battuta a 30. Si tratta dell’inizio di una sequenza di cinque giochi consecutivi portati a casa dal russo, che non si ferma più e trova il 6-1 approfittando del fatto che l’attuale versione del ligure non è evidentemente quella di meno di 48 ore fa.

Al taggiasco non va meglio l’inizio di secondo parziale, perché anche stavolta, nel secondo turno di battuta, un po’ per la pressione di Kotov, un po’ per qualche errore di troppo, finisce per cedere. Sotto 1-4, Fognini riesce per la prima volta ad avere due chance per togliere il servizio al suo avversario, ma la missione non riesce. Se ne va un’altra palla break, ed è quello, sostanzialmente, l’ultimo reale momento in cui si può ravvivare il match. Kotov chiude con facilità, con una risposta sbagliata dal ligure.

La differenza sta tutta nel rendimento della prima di servizio: 32/37 per Kotov (86%), 58% per Fognini (19/33). Rimane da capire quale sarà ora il destino del ligure in termini di prossimi impegni, con varie vie che sono aperte.