LIVE Novara-Cuneo, A1 volley femminile in DIRETTA: gara-3 decisiva per l’accesso in semifinale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 di volley femminile 2023-2024 tra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri. Partita senza appello per guadagnarsi l’accesso in semifinale contro la corazzata Conegliano. Dopo le prime due sfide della serie, infatti, la situazione è in perfetta parità con Chieri che ha vinto 3-2 gara1 sul campo di Novara e l’Igor Gorgonzola che ha risposto con un secco 3-0 sul campo di Chieri in gara2.

Questo match si rivela un’incognita più che mai imprevedibile tra le due squadre che, assieme a Milano o Conegliano, chiuderanno la stagione con un trionfo europeo: le giocatrici di Chieri, ispirate dall’entusiasmo scaturito dalla vittoria nella Coppa CEV, cercheranno di infliggere un’altra sconfitta alle “zanzare”, nonostante queste ultime abbiano dimostrato di saper stringere i denti nei momenti più critici e di ritrovarsi proprio quando erano spalle al muro sabato scorso.

Lorenzo Bernardi è ancora preoccupato per le condizioni fisiche delle sue atlete: permane il dubbio sull’utilizzo possibile di Anne Bujis, costretta a riposo a causa dei problemi alla caviglia che aveva già manifestato nelle settimane precedenti. Questa è solo l’ultima conferma di un’annata che, sotto questo aspetto, è stata tutto fuorché fortunata per le novaresi, anche se ciò non ha impedito di ottenere un altro successo europeo con la conquista della Challenge Cup alla fine di febbraio.

Difficilmente i due tecnici si sposteranno dagli starting seven utilizzati nell’ultima sfida. Novara, dunque, schiererà Bosio in regia, Akimova nel ruolo di opposta (anche se a Chieri ha giocato meno di un set, sostituita poi da una straripante Markova), Danesi e Bonifacio centrali, Szakmary e Bosetti in banda con Fersino libero. Chieri risponderà con Malinov in regia, Grobelna opposta, Skinner e Kindgdon Rishel in banda e la coppia di centrali Gray e Zackhaiou, con Weitzel pronta a subentrare e Spirito nel ruolo di libero.

si parte alle ore 20.30!