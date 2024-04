F1, Max Verstappen: “Sono andato al limite, non è facile su un asfalto così aggressivo”

Torna a valere la legge di Max Verstappen e della Red Bull: super pole position da parte dell’olandese che anticipa un grandissimo Sergio Perez che gli ha dato filo da torcere in questa occasione, ma non è riuscito a toglierlo dalla prima posizione. Non eccezionali le due Ferrari: ottavo Leclerc, mentre è quarto Sainz.

Queste le parole di Max Verstappen intervistato da Jean Alesi dopo questa qualifica del Gran Premio del Giappone a Suzuka: “È stata dura oggi, è una pista molto sensibile per l’asfalto e per le gomme, siamo stati molto vicini. L’importante era essere in pole, sono andato al limite, non sempre funziona, ma oggi ha funzionato ed era importante avere una buona posizione in griglia. Come team è ottimo avere le prime due posizioni, evidentemente abbiamo fatto un bel lavoro di squadra e siamo veloci su questo tracciato“.

Red Bull che quindi, dopo il passo falso di Melbourne, almeno al sabato ristabilisce le gerarchie, anche se Perez ha ammesso di non avere un gran passo gara, a differenza di quanto mostrato dalle Ferrari e da Alonso. Perciò la gara di domani può essere meno scontata del previsto.