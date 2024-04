Luciano Darderi domina Giron e vola in semifinale nel torneo di Houston

Un dominante Luciano Darderi conquista la semifinale nel torneo ATP di Houston. Prestazione eccezionale quella dell’italiano, che ha distrutto l’americano Marcos Giron, numero 51 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Si tratta della seconda semifinale della stagione per il numero 72 del ranking dopo quella raggiunta a Cordoba, torneo poi vinto da Darderi.

Cinque ace per l’azzurro contro i quattro di Giron. Stessa pecentuale per entrambi con la prima in campo (55%) ma l’azzurro ha un pazzesco 81% di punti vinti con questo fondamentale contro il 66% di Giron si ferma a 66%.

Il primo set è un monologo di Darderi. Subito break per l’azzurro nel secondo game e poi replicato nuovamente nel quarto gioco, con Giron che non riesce davvero a tenere il ritmo del numero 72 del mondo. Il sesto game è lunghissimo (11 parità e 27 punti) con Darderi che ottiene il terzo break consecutivo e va a chiudere la prima frazione sul 6-0.

Giron riesce finalmente a fare un game e poi nel terzo gioco si procura una palla break, ma Darderi annulla tutto con un ottimo dritto vincente. Nel sesto game l’azzurro si procura tre palle break, ma Giron riesce a salvarsi. Si segue l’andamento dei turni al servizio fino al decimo gioco. Avanti 5-4, Darderi si porta sul 15-40 e ha due match point. Basta il primo all’italiano che vola in semifinale.

Adesso Darderi affronterà il vincente dell’ultimo quarto di finale in programma, quello che mette di fronte l’australiano Jordan Thomposon e l’americano Frances Tiafoe. Nella parte alta del tabellone, invece, la semifinale sarà tra l’americano Ben Shelton e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.