Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP? Balzo significativo a Barcellona: obiettivo testa di serie per Parigi

Matteo Arnaldi ha fornito una prestazione di forza sulla terra rossa catalana e si è qualificato con grande carattere ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano ha infatti surclassato l’argentino Marco Trungelliti in due rapidissimi set, imponendosi con un perentorio 6-3, 6-0 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato iberico. Al prossimo turno il ligure incrocerà il vincente del confronto tra il favorito norvegese Caspar Ruud e l’australiano Jordan Thompson.

Matteo Arnaldi può così proseguire la propria scalata nel ranking ATP. Con i quarti di finale a Barcellona è infatti risalito di quattro posizioni nella classifica mondiale virtuale ed è 36mo con 1.191 punti all’attivo. Qualificandosi alle semifinali volerebbe addirittura a quota 1.291 e sarebbe virtualmente 32mo, ma accedendo alla finale si isserebbe addirittura a quota 1.421 punti e sarebbe virtualmente 26mo, per la prima volta in carriera nella top-30 (il suo best ranking è la 35ma piazza).

Alzando al cielo il trofeo si isserebbe a quota 1.591 punti e sarebbe virtualmente 24mo. Matteo Arnaldi punta a entrare nella top-32 per avere la certezza di essere testa di serie al Roland Garros, secondo Slam della stagione in programma tra un mesetto dopo il Masters 1000 di Madrid e gli Internazionali d’Italia.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP al 15 aprile: 40mo con 1.121 punti.

Ranking ATP virtuale con i quarti a Barcellona: 36mo con 1.191 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Barcellona: 32mo con 1.291 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Barcellona: 26mo con 1.421 punti.

