ATP Barcellona, Matteo Arnaldi liquida Trungelliti in scioltezza e accede ai quarti!

Matteo Arnaldi raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale in un ATP 500! Il giocatore ligure travolge l’argentino proveniente dalle qualificazioni Marco Trungelliti con il punteggio di 6-3, 6-0. Una lotta durata fondamentalmente sette game, poi l’azzurro ha dilagato e ha mostrato la differenza di livello. Affronterà domani uno tra Casper Ruud e Jordan Thompson.

Il match comincia ed è subito battaglia con un game da 22 punti tenuto al servizio da Trungelliti dopo tre palle break annullate e un turno tenuto da Arnaldi dopo 12 punti annullando una palla break. La sensazione è che la palla dell’azzurro sia più pesante ed è lui a comandare la partita, ma l’argentino si difende egregiamente da fondocampo.

La maledizione delle palle break per il ligure viene sfatata nell’ottavo game, quando alla nona palla break complessiva del set riesce a salire sul 5-3 grazie a un errore di Trungelliti con il dritto a sventaglio. Il sanremese con coraggio chiude il set per 6-3, risolvendo ai vantaggi il suo turno di servizio con un serve and volley.

Il secondo set scorre via in maniera decisamente più veloce in favore di Arnaldi che continua a spingere forte, Trungelliti cede con il rovescio e concede il break nel primo game e poi perde la battuta anche nel terzo gioco, andando subito sotto di due break: subentra anche una certa stanchezza per l’argentino, il cui torneo è partito dalle qualificazioni. Trungelliti non riesce più ad opporsi, Arnaldi domina il campo, prende la rete con grande continuità e si esibisce anche in soluzioni spettacolari, chiudendo addirittura sul 6-0 il secondo parziale.

Arnaldi che ha vinto l’85% di punti con la prima di servizio contro il solo 55% di Trungelliti e ha raccolto ben due punti su tre anche con la seconda palla. Partita che ha preso una piega dal break sul 4-3 del primo set: serie di 9 game a 0 dal 3-3.