Billie Jean King Cup 2024: cambiano format e programmazione delle Finals. Per l’Italia una mano dalla formula

La Billie Jean King Cup 2024 cambia ancora format per le Finals di Siviglia. E, se questa è da una parte una novità quantomeno gradita dal circuito femminile perché mette se non altro della distanza con le WTA Finals, dall’altra vede la creazione di una specie di imbuto dal quale la competizione a squadre femminile non riesce a smarcarsi.

Iniziamo dal fattore positivo: il fatto di cominciare martedì 12 novembre, con quella che non sarà più una fase a gironi. Sono stati infatti istituiti quattro primi turni, da disputarsi il 12, 13 e 14 novembre. Siccome le WTA Finals, che si terranno a Riyadh, termineranno il 9 novembre, le giocatrici eventualmente provenienti da lì avranno un minimo di tre giorni per poter andare dall’Arabia Saudita a Siviglia. All’atto pratico, un tentativo di avere le big (Iga Swiatek in testa: la polacca è da un paio d’anni molto critica circa la programmazione).

Il 15, 16 e 17 novembre si giocheranno i quarti di finale. E qui c’è un’altra novità: ci sono quattro squadre direttamente qualificate agli stessi. Si tratta di Canada, Italia, Repubblica Ceca e Australia, che sono le prime quattro del ranking di Billie Jean King Cup. In pratica, è una formula che aiuta la squadra azzurra ad avere qualche giorno in più per preparare il proprio debutto. Il 18 e 19 novembre si giocheranno le semifinali e il 20 novembre la finale.

Veniamo ai punti, se vogliamo, che di positivo hanno ben poco. Posto che rimane il problema atavico della contemporaneità con le ATP Finals di Torino, evento che parimenti richiama una significativa attenzione del popolo tennistico, va rimarcato come la finale si giocherà di mercoledì. Non solo: è ammesso anche dalla stessa ITF che si creerà una minima sovrapposizione con i quarti di finale della Coppa Davis, che cominceranno dal 19 novembre a Malaga. In poche parole, una formula che ha già i suoi punti critici almeno per com’è stata inserita in programmazione.