Italia-Svizzera oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Un test importante. Oggi, sabato 20 aprile, la Nazionale italiana di curling sfiderà la Svizzera nel secondo incontro valido per i Campionati Mondiali 2024 di doppio misto in scena sul ghiaccio svedese di Oestersund (Svezia).

Dopo la sfida con la Spagna l’inedito binomio formato dalla Campionessa Olimpica Stefania Constantini e dalla new entry Francesco De Zanna cercheranno il successo, con l’obiettivo di proseguire nel migliore dei modi il cammino nel gruppo A. Ricordiamo infatti che soltanto la prima delle dieci partecipanti potrà staccare direttamente il pass per le semifinali, mentre per la seconda e terza della classe dovrà aspettare l’incognita qualification game.

L’avversario è d’alto profilo, soprattutto per il blasone (il Paese Elvetico vanta la bellezza di otto medaglie, di cui sette d’oro). Tuttavia in questa occasione, così come lo scorso anno, saranno della partita i coniugi Yannick Schwaller and Briar Schwaller-Huerlimann, compagine più abbordabile come dimostra il settimo posto del 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA OGGI

Sabato 20 aprile

Ore 18.00 Italia vs Svizzera – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.