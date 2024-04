Italia-Olanda calcio femminile oggi in tv, orario Qualificazioni Europei 2025: programma in chiaro, streaming

Oggi, venerdì 5 aprile (ore 18.15), la Nazionale italiana di calcio femminile inizierà il proprio percorso nelle qualificazioni agli Europei 2025. Il primo impegno sarà contro l’Olanda nel raggruppamento che prevede la presenza anche di Norvegia e Finlandia. Una partita complicata per le azzurre, chiamate alla super prestazione contro le neerlandesi.

Allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza, le ragazze allenate di Andrea Soncin dovranno replicare le prestazioni offerte negli ultimi due confronti della Lega A di Nations League. Il pari contro la Svezia e soprattutto la storica vittoria in Spagna contro le campionesse del mondo in carica ha permesso alla formazione tricolore di rimanere in prima fascia nella competizione continentale.

Pochi dubbi sul ritenere l’Olanda la squadra più forte del girone, considerando la vittoria degli Europei del 2017 e la Finale dei Mondiali 2019, in un percorso che vide anche l’incrocio con le azzurre nei quarti di finale. Reduce dalla Final Four della Nations League, le orange sono settime nel ranking FIFA e l’ultima vittoria dell’Italia risale al giugno 2021, quando a decidere un rigore trasformato da Cristiana Girelli.

La partita tra Italia e Olanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-OLANDA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 5 aprile

Ore 18.15 Italia vs Olanda allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport