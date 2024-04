I precedenti tra Sinner e Khachanov: il più dolce agli Australian Open

Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2024 e quest’oggi dovrebbe scendere in campo contro Karen Khachanov. Il condizionale però è d’obbligo, a causa di alcuni problemi all’anca destra ripresentatisi durante il secondo set del match di ieri sera (vinto comunque 6-2 7-5) contro il russo Pavel Kotov.

Vedremo se l’azzurro giocherà regolarmente oppure se opterà per il ritiro, con l’obiettivo di non peggiorare le sue condizioni fisiche e recuperare appieno in vista di due appuntamenti cruciali per la sua stagione: gli Internazionali d’Italia a Roma ed il Roland Garros. Nel caso in cui la partita dovesse disputarsi, si partirebbe da una situazione favorevole al 22enne altoatesino per quanto riguarda i precedenti con Khachanov.

A livello di circuito maggiore Sinner è infatti in vantaggio 3-1 negli scontri diretti con il russo, reduce da tre sconfitte consecutive. Il numero 17 del ranking mondiale si impose nel loro primo confronto al primo turno degli US Open 2020, rimontando due set di svantaggio e vincendo al tiebreak del quinto, approfittando di un problema alla schiena e di un crampo alla gamba sinistra del suo avversario.

L’inerzia all’interno di questa rivalità è poi cambiata nel 2021, con due successi in lotta al terzo set dell’italiano nella semifinale dell’ATP 250 di Melbourne e ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami. Molto più recente e indicativo l’ultimo incontro ufficiale tra i due, l’ottavo di finale degli Australian Open 2024 dominato da Jannik per 6-4 7-5 6-3.