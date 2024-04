ATP Madrid, arrivano gli ottavi. Sinner con Khachanov ma non è al meglio, incerto anche Nadal

Siamo al turning point del Masters1000 di Madrid. Per il torneo maschile arriva il momento degli ottavi di finale, che si disputeranno tutti quest’oggi in quella che si preannuncia una giornata bella lunga, che potrebbe però essere anche viziata da qualche problemino fisico.

Come quello che ha patito ieri Jannik Sinner nel secondo set della sfida contro Pavel Kotov, poi portata a casa. Il ragazzo di Sesto Pusteria ha dichiarato, dopo il successo, di portarsi appresso da un po’ un problemino all’anca che si fa sentire ogni tanto. L’azzurro è praticamente in game time decision per la partita odierna contro Karen Khachanov, e tenendo conto che il torneo della Caja Magica non rientra tra gli obiettivi della stagione su terra, preferendo Roma, Roland Garros ed Olimpiadi, non è escluso a priori che possa preferire non rischiare la propria condizione fisica. Ma se scenderà in campo, lo farà per vincere. Come detto in conferenza stampa: “Se scendo in campo vuol dire che sono in grado di giocare e se invece non dovessi scendere in campo, probabilità molto basse conoscendomi, lo sarà per il mio bene e per i prossimi tornei. Mi sento però abbastanza tranquillo, abbiamo un ottimo fisico e ci lavoriamo tanto, quindi sono molto tranquillo che domani possa alzare il livello“

Anche Rafa Nadal, dopo la vittoria soffertissima con Pedro Cachin, ha fatto capire di non essere certo al 100% di poter giocare il suo match contro Jiri Lehecka. Il mancino di Manacor non sa se il suo corpo è capace di poter reggere due partite in due giorni, soprattutto dopo la lotta odierna durata tre ore. La posizione nel programma, ultimo del campo centrale, potrebbe però venirgli incontro.

Andando agli altri match di giornata, partita da non sottovalutare per Carlos Alcaraz: il numero 2 del seeding ha di fronte Jan-Lennard Struff, reduce dal primo trofeo in carriera a Monaco di Baviera e che a queste latitudini ha già dimostrato di sorprendere, quando lo scorso anno arrivò in finale. In apertura sul centrale invece una sfida che promette davvero bene tra Daniil Medvedev e Alexander Bublik; per talento, ma soprattutto per le personalità che scenderanno in campo.

Sull’Arantxa Sanchez, dove vedremo anche Sinner come quarto match, Andrey Rublev vuole dimostrare di essersi davvero messo alle spalle un mese complicato incrociando Tallon Griekspoor. Alexander Zverev avrà contro un giocatore ostico su terra come Francisco Cerundolo, mentre appare minima la distanza tra Hubert Hurkacz e Taylor Fritz. In chiusura invece Casper Ruud attende Felix Auger-Aliassime.

Prende il via anche il torneo di doppio maschile, che inaugura le nuove regole per cambiare un po’ le carte in tavola. Andando a creare anche delle coppie inedite. Protagonisti involontari saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che non sapranno cosa aspettarsi dal duo composto da Tommy Paul e Daniil Medvedev. C’è anche Flavio Cobolli, che con Thiago Monteiro affronterà i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.