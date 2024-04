Hockey ghiaccio, comincia il raduno dell’Italia in vista dei Mondiali I divisione 2024

Comincia il lavoro della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, impegnata tra venti giorni a Bolzano per i Campionati Mondiali Divisione I Gruppo A, rassegna in scena dal 28 aprile al 4 maggio che mette in palio ben due posti per la top division. I ragazzi di Mike Keenan si sono radunati ieri, lunedì 8 aprile, presso la Sparkasse Arena del capoluogo altoatesino, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la competizione iridata, dove affronteranno Corea del Sud, Giappone, Romania, Slovenia e Ungheria.

Il tabellino di marcia impone due sessioni di allenamenti al giorno, con una rosa in costruzione: mercoledì 10 aprile infatti si aggregheranno anche i giocatori delle foxes Luca Frigo, Daniel Frank, Daniel Mantenuto e Dustin Gazley oltre che Thomas Larkin e Alex Trivellato (dallo Schwenninger Wild Wings). Ai ridossi del Mondiale il CT scioglierà le riserve, diramando la lista ufficiale dei convocati.

Nel prossimo fine settimana i nostri ragazzi disputeranno due amichevoli contro la Francia (sabato 13 aprile a Megève, domenica 14 aprile ad Aosta). La squadra tornerà poi a Bolzano, rimanendo lì fino al 19 aprile per poi sportarsi alla Wurth Arena di Egna. Qui andranno in scena altri test con la Corea del Sud, a cui si aggiunge anche un’amichevole contro l’Ungheria a Merano.

Per questo evento a dirigere gli azzurri ci sarà Mike Pelino, chiamato a sostituire Keenan, fuori per motivi di salute: “Possiamo contare in questi giorni su un gruppo allargato – ha detto l’allenatore ai microfoni federali – i ragazzi hanno fame di successo, si sono tenuti in forma dopo la fine della stagione con le rispettive squadre di club e siamo molto fiduciosi: vedo un grande gruppo, cresceremo insieme nel corso delle prossime due settimane. Come tutte le squadre che partecipano a una competizione di questo tipo, anche noi vogliamo vincere. In più abbiamo l’opportunità di giocare davanti al nostro pubblico: è una bella sfida, ma soprattutto una grande opportunità. Giocare in Italia con la maglia Azzurra deve essere un privilegio, Bolzano inoltre è una città molto legata all’hockey: le aspettative sono alte, lo sappiamo e vogliamo soddisfarle“. Di seguito la lista ufficiale dei giocatori coinvolti nel raduno.

RADUNO PRE MONDIALE HOCKEY GHIACCIO: I CONVOCATI DELL’ITALIA

PORTIERI

BERNARD Andreas, SMITH Jake (HC Val Pusteria – ICEHL), FADANI Davide (Ambrì-Piotta – NLA), VALLINI Gianluca (HC Bolzano – ICEHL)

DIFENSORI

LARKIN Thomas, SPORNBERGER Peter, TRIVELLATO Alex (Schwenninger Wild Wings – DEL), CASETTI Lorenzo, GIOS Gregorio (Asiago Hockey – ICEHL), GLIRA Daniel (HC Val Pusteria – ICEHL), PIETRONIRO Kris (HC Bolzano – ICEHL), PIETRONIRO Phil (Dukla Trencin – SVK)

ATTACCANTI

BRUNNER Pascal, FELICETTI Leonardo, FRANK Daniel, FRIGO Luca, GAZLEY Dustin, MANTENUTO Daniel (HC Bolzano – ICEHL), CATENACCI Daniel, DELUCA Ivan, HANNOUN Dante, MANTINGER Matthias (HC Val Pusteria – ICEHL), DE LUCA Tommaso, KOSTNER Diego (Ambrì-Piotta – NLA), FINORO Giordano, MARCHETTI Michele (Asiago Hockey – ICEHL), CONCI Davide (Wipptal Broncos – AlpsHL), PURDELLER Tommy (Peterborough Petes – OHL), ZANETTI Marco (HC Lugano – NLA)