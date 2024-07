Hockey ghiaccio: Mike Keenan lascia la guida della Nazionale. La motivazione

Un nuovo progetto in vista delle sempre più imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio non sarà più guidata da Mike Keenan e Mike Pelino, head e assistente coach canadesi entrati a far parte del gruppo azzurro due anni fa. La notizia è stata riportata lo scorso weekend dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio attraverso un comunicato.

Non si tratta di un addio burrascoso, bensì di una risoluzione consensuale che, basandosi su nuovi accordi, coinvolgeranno comunque Keenan in qualità di consulente tecnico e strategico della FISG durante la preparazione della rassegna a cinque cerchi.

Ricordiamo che l’allenatore non è potuto essere disponibile per i recenti Mondiali di Prima Divisione andati in scena a Bolzano e, per il futuro, non potrà garantire la sua presenza nei prossimi sei mesi. Per questo motivo, considerate le tempistiche incompatibili con la necessaria e adeguata preparazione per i Giochi di casa, la FISG ha deciso di rescindere l’accordo.

La decisione circa l’urgente arrivo del nuovo allenatore verrà comunicata nei prossimi giorni.