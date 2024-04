Golf, J.T. Poston sorprende i big dopo il primo giro a Harbour Town. Power e Morikawa inseguono all’RBC Heritage

Giornata idilliaca a Hilton Head Island, con condizioni meteo perfette e un grande spettacolo per il primo giro dell’RBC Heritage. Ad approfittarne più di tutti è J.T. Poston, che guida la classifica con il suo -8 di giornata. Dopo il primo Major stagionale riparte di gran carriera il PGA Tour, con il quinto Signature Event stagionale con tutti i big in campo. Seconda posizione a due colpi di distanza dal leader per Collin Morikawa e Seamus Power.

Nove birdie e un bogey sulla carta di J.T. Poston, con l’americano che scopre di essere in giornata all’alba del suo giro, con l’approccio imbucato al par 3 della buca quattro che apre una striscia di quattro birdie consecutivi. Prime nove stellari per il nativo di Hickory (North Carolina), chiuse in 30 colpi (-6), che con gli altri tre colpi guadagnati dopo il giro di boa fissano il punteggio a -8 (63 colpi). Il primo in classifica reduce da un grande Masters è Morikawa, in tandem al secondo posto con Power con il punteggio di -6. Anche per l’americano un solo bogey in tutta la giornata (alla 11), fatta poi di sette birdie cosparsi in maniera regolare durante le sue diciotto buche. Partenza a razzo per l’irlandese nelle prime cinque buche (quattro birdie), mentre l’unico errore di giornata lo commette al par 3 della 17.

Classifica che, a parte Poston, dietro è veramente corta. Molto folto il gruppo dei -5 che condividono la quarta posizione a Hilton Head Island dopo il primo giro. Continua ad impressionare e a giocare come un veterano lo svedese Ludvig Aberg, in compagnia dell’austriaco Sepp Straka, del canadese Mackenzie Hughes e degli statunitensi Sahith Theegala, Patrick Rodgers e Austin Eckroat. Completano la top-10 ad Harbour Town con lo score complessivo di -4 Cameron Young, Russell Henley, Stephen Jaeger, Tom Hoge, Adam Hadwin, Patrick Cantlay e Rory McIlroy.

Il nordirlandese, dopo un altro Augusta da dimenticare, ritrova subito forma e piglio, riuscendo a chiudere il 67 nonostante una giornata in cui ha litigato parecchio con i ferri al green. Chi ha mostrato un po’ di nervosismo è Scottie Scheffler, con il n.1 al mondo che ha quasi perso la testa quando ha visto del fango sporcare la sua pallina da golf. Ancora reduce dalla sbornia dopo la Giacca Verde, il nativo del New Jersey chiude la sua prima giornata sull’Harbour Town Golf Links con un -2 totale (69 colpi), che gli vale il 26° posto pari merito.