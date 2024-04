Golf, DeChambeau dopo il primo round dell’Augusta Masters: “Ho molto rispetto del percorso. Devo continuare così”

E’ giunto finalmente il momento del primo Major stagionale. Spazio infatti all’Augusta Masters, storico evento in cui i migliori golfisti del panorama internazionale si sfidano sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club. Percorso che in passato ha causato qualche piccolo problema al leader Bryson DeChambeau. L’americano si lasciò andare difatti ad un commento confessando che per il suo gioco il percorso somigliasse ad un par 67. Dichiarazione che è stata teatro anche delle interviste a margine della prima tornata a cui si è sottoposto il leader con -7 dopo le prime 18 buche.

“Per quanto riguarda il commento sul par 67 fu un pasticcio. Non sono una persona perfetta, tutti sbagliano ed ho grande rispetto sul percorso dell’Augusta Masters. L’ho dimostrato quest’oggi con una grande prova in cui sono riuscito a terminare al comando. Oggi ho giocato uno dei miei migliori round di sempre. Cercherò di continuare così ed essere il miglior golfista possibile”, commenta DeChambeau.

Rory McIlroy, diciassettesimo con lo score di -1, ha affrontato il primo round in compagnia di Scottie Scheffler. Il nordirlandese ha parlato del numero uno dell’Official World Golf Ranking: “Lo guardi, non sembra giocare un giro da -6, poi alla fine consulti gli score ed è a -6. E’ efficiente in tutto e fa sembrare tutto facile”, commenta il campione di Holywood (Irlanda del Nord). Nel pomeriggio spazio alla conclusione del primo round e subito dopo alla seconda tornata.

