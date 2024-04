VIDEO Golf, Augusta Masters: tutti i colpi del primo giro di DeChambeau e Scheffler

I migliori golfisti del panorama internazionale si sono immersi nel primo Major stagionale. E’ infatti iniziato nella giornata di giovedì l’Augusta Masters 2024, e nonostante la pioggia che ha mandato tutti in albergo nel pieno della tornata d’esordio non è mancato lo spettacolo. Classifica ovviamente da ridisegnare a partire dal primo pomeriggio italiano nel quale coloro che sono stati costretti a fermarsi a causa del maltempo torneranno sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club per completare il primo giro.

Al comando della leaderboard troviamo Bryson DeChambeau. L’americano, una delle stelle del circuito LIV, guida con lo score di -7 dopo una tornata macchiata dal solo bogey alla buca 9. Il golfista californiano ha poi innescato le marce alte mettendo a segno 5 bogey nelle ultime 6 buche. Godiamoci ora il suo esordio con gli highlights pubblicati dai canali social ufficiali dell’Augusta Masters.

In seconda piazza ad un solo colpo dal battistrada segue Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking, vincitore dell’edizione 2022, avvia nel modo giusto la ricerca del suo secondo Major in carriera. Round senza fallo per il ventisettenne di Ridgewood, autore di 6 birdie e nessun bogey. Di seguito tutti i colpi dell’asso statunitense.

Nel primo pomeriggio italiano, come detto, spazio alla chiusura del giro d’esordio interrotto causa pioggia ed oscurità, poi subito via al secondo round che ci consegnerà una classifica ben più delineata.

