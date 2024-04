Giro d’Italia 2024, Wout van Aert non ci sarà: “Devo dare priorità alla mia salute”

Il belga Wout van Aert ha parlato per la prima volta dopo la caduta in cui è incappato alla Dwars Door Vlaanderen, annunciando la sua rinuncia al Giro d’Italia per poter recuperare dall’infortunio. La Visma-Lease A Bike ha poi fatto sapere che a sostituirlo sarà Christophe Laporte.

In un messaggio video diffuso dal team del ciclista belga, la Visma-Lease A Bike, van Aert ha affermato: “Ciao a tutti. Sono davvero felice di dirvi che sto meglio. Mi sto riprendendo da tutti i problemi dopo l’incidente alla Dwars Door Vlaanderen“.

L’andamento del recupero ed i motivi del forfait: “Molti dei miei problemi sono migliorati abbastanza al momento, ma le mie costole sono ancora un fattore limitante e quindi a questo punto non posso allenarmi affatto. Ho provato a dare i primi colpi di pedale sulla bici, ma non è abbastanza per potermi allenare. Ecco perché abbiamo deciso che non parteciperò al Giro d’Italia“.

Il belga ha concluso spiegando quali siano le priorità al momento: “È un gran peccato e sono davvero deluso di aver mancato anche il mio secondo obiettivo stagionale, ma in questo momento devo dare priorità alla mia salute e devo dare al mio corpo il tempo di recuperare“.