Giro d’Abruzzo 2024: Alexey Lutsenko conquista la terza tappa e si prende la maglia di leader

Si prende tutto Alexey Lutsenko. Il kazako del Team Astana ha vinto la terza tappa del Giro d’Abruzzo 2024 da Pratola Peligna ai Prati di Tivo, balzando anche al comando della classifica generale. Lutsenko era tra i favoriti della vigilia ed è stato bravissimo a spuntarla nonostante la presenza folta di corridori della UAE, che si è dovuta consolare con il secondo posto di un ottimo Diego Ulissi ed il terzo di Adam Yates.

La fuga di giornata ha visto protagonisti Matteo Malucelli (JCL Team UKYO), Marco Tizza (Bingoal WB), Tommaso Nencini (Zalf Euromobil Fior), Dennis Lock (Zalf Euromobil Fior), Manuel Peñalver (Team Polti Kometa), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè). Sulla salita di Croce Abbio sono poi rimasti i soli Fiorelli, Tizza e Lock, ma con il gruppo che ha cominciato ad accelerare, riprendendo gli attaccanti a diciassette chilometri dal traguardo.

Da quel momento è cominciata la preparazione per la salita di Prati di Tivo. Una serie di scatti e controscatti con la UAE a provare a gestire il tutto, avendo numerosi uomini ancora a disposizione. A cinque chilometri dalla fine parte Adam Yates, ma Lutsenko gli resta dietro e non lascia spazio al britannico. Alla fine è proprio il kazako ad avere lo spunto decisivo, allungando negli ultimi metri ed andando a prendersi la vittoria. Ulissi in rimonta da dietro chiude al secondo posto a due secondi dal vincitore, insieme al compagno di squadra Yates.

In classifica generale, dunque, Lutsenko si porta al comando con 14 secondi di vantaggio su Yates, mentre terzo a 37 secondi c’è lo svizzero Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), oggi quarto al traguardo. Il migliore degli azzurri è lo stesso Ulissi, quinto a 38 secondi.