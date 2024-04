Giro d’Italia 2024: Biniam Girmay sarà al via della Corsa Rosa

Un annuncio tutt’altro che scontato: alti e bassi nella stagione delle classiche di primavera, ma il riscatto è pronto nel Bel Paese. Biniam Girmay sarà al via del Giro d’Italia 2024, tornerà dopo due anni alla partenza della Corsa Rosa.

Grandi emozioni, positive e negative, nella prima partecipazione dell’eritreo nella corsa a tappe del Bel Paese: tantissimi piazzamenti, la stupenda vittoria di tappa a Jesi e poi la sfortuna del tappo di champagne finito in un occhio, che lo ha costretto al ritiro.

L’obiettivo è quello di andarsi a riprender sicuramente un altro successo parziale, oltre che la possibilità di lottare anche per la Maglia Ciclamino, viste le sue doti da velocista.

Le parole di Aike Visbeek, responsabile delle prestazioni della Intermarché – Wanty: “Biniam Girmay ci ha regalato ricordi indimenticabili durante la sua prima partecipazione al Giro d’Italia due anni fa. Ma allo stesso tempo, rimane una sensazione di incompiutezza perché non è stato in grado di mostrare le sue possibilità fino alla fine. È molto motivato a tornarci con obiettivi importanti: l’edizione 2024 offre ancora una volta grandi opportunità per la sua tipologia di corridori, grazie alle numerose tappe dal finale difficile che possono portare ad una volata di gruppo più o meno ristretto. Per questi motivi, abbiamo deciso con Biniam di inserire il Giro d’Italia nel suo programma. Per il suo primo Grande Giro della stagione, speriamo di vederlo continuare il suo trend di quest’anno durante il quale è stato competitivo in Australia e nelle classiche di primavera. Per esserci al Giro, sta seguendo la stessa preparazione di due anni fa, con l’allenamento in altura nella sua casa di Asmara. E potrà contare su due dei suoi luogotenenti esperti come Adrien Petit e Dion Smith”.