Giro di Romandia 2024, tappa di oggi (25 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Arrivo in salita importante

Subito un appuntamento importantissimo per il Giro di Romandia 2024. Dopo il brevissimo prologo iniziale e la strana volata di gruppo di ieri ecco il primo arrivo in salita nella seconda tappa in linea, la Fribourg-Salvan/Les Marécottes. Andiamo a scoprire nel dettaglio questa frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO SECONDA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024

Primo dei due arrivi in salita nella tappa più lunga di tutta la settimana. Si parte da Friburgo e il traguardo sarà posto sull’ascesa di Les Marécottes dopo una giornata da 171 chilometri. Primi tre quarti di frazione sostanzialmente piatta, prima di arrivare al km 100 dove inizierà la prima salita di giornata, Les Mosses (12,8 chilometri al 4,2%). Scollinamento quando mancheranno 50 km al traguardo, lunga discesa e poi tratto di pianura prima di arrivare all’attacco dell’ascesa finale. Erta che misura 7,6 km e presenta una pendenza media del 7.5%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Ecco il primo scontro diretto tra i big, che vale anche la maglia di leader della classifica generale (al 99,9% la perderà Godon). Scontro tra gli scalatori: gli UAE Emirates, rappresentati da Juan Ayuso e Adam Yates, sfidano i Bora-hansgrohe Aleksandr Vlasov e Jai Hindley, con possibili inserimenti come Enric Mas (Movistar), Simon Yates (Team Jayco AlUla) ed Egan Bernal (INEOS Grenadiers). In casa Italia occhi puntati sull’esperto Damiano Caruso (Bahrain-Victorious).

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2024

Giovedì 25 aprile

Fribourg-Salvan/Les Marécottes (171 chilometri)

Orario di partenza: 13:00

Orario arrivo: ore 17.30 circa

SECONDA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 210 di Sky) dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 15.30

Diretta testuale: OA Sport