Ginnastica artistica, Martina Maggio ritorna in Coppa del Mondo! I convocati dell’Italia per Doha

La Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica si concluderà a Doha nel weekend del 17-20 aprile. Sarà la capitale del Qatar a ospitare il quarto e ultimo atto del massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità, dove verranno assegnati anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il discorso a cinque cerchi non riguarda l’Italia, già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque uomini e cinque donne). Il Bel Paese sarà rappresentato in Medio Oriente da sette atleti.

Sul fronte maschile spicca Salvatore Maresca, che andrà a caccia di un nuovo podio agli anelli. Niccolò Vannucchi sarà particolarmente atteso al volteggio. Da tenere in forte considerazione Nicolò Mozzato, ormai rientrato a pieno regime. Il quartetto sarà completato da Lay Giannini.

Tra le donne, invece, va annotato il grande ritorno di Martina Maggio. La brianzola, rientrata in campo gara domenica pomeriggio in Serie A, calcherà nuovamente il palcoscenico internazionale. La veterana sarà affiancata dalle emergenti Caterina Gaddi e Chiara Barzasi. Va annotato che in quel fine settimana ci sarà il Trofeo di Jesolo, dove sarà coinvolta buona parte delle atlete del movimento tricolore.

CONVOCATE ITALIA COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA A BAKU

MASCHILE

Lay Giannini

Nicolò Mozzato

Niccolò Vannucchi

Salvatore Maresca

FEMMINILE

Martina Maggio

Caterina Gaddi

Chiara Barzasi