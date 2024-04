Flavio Cobolli sorpassa Lorenzo Sonego nel ranking ATP! Nuova classifica e duello a Marrakech

Flavio Cobolli ha sconfitto il giordano Abdellah Shelbayh in due rapidi set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano non ha avuto particolari problemi a liquidare la wild card asiatica sulla terra rossa della località marocchina e a proseguire la propria avventura, guadagnandosi così il diritto di fronteggiare l’insidioso russo Pavel Kotov. Il 21enne si rialza prontamente dopo non aver raccolto molto sul cemento dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, puntando a ottenere un risultato degno di notta in questa kermesse che apre ufficialmente la grande stagione sul mattone tritato.

Il risultato odierno assume un significato molto importante per Flavio Cobolli, perché ha operato il sorpasso ai danni di Lorenzo Sonego nel ranking ATP virtuale. Grazie a questo successo, infatti, il romano si è issato a quota 880 punti (aveva incominciato la settimana con 865) e si è issato virtualmente al 61mo posto, scavalcando Lorenzo Sonego fermo a quota 875 punti (62ma piazza). Inizia un vero e proprio spalla a spalla tra i due azzurri, visto che anche Sonego è iscritto a Marrakech e incomincerà la propria avventura agli ottavi di finale incrociando il vincente del confronto tra il francese Moutet e l’indiano Nagal.

Flavio Cobolli è così diventato virtualmente il quarto italiano al mondo alle spalle di Jannik Sinner (secondo con 8.710 punti), Lorenzo Musetti (23mo con 1.590 punti) e Matteo Arnaldi (38mo con 1.121). In top-100 figurano anche Luciano Darderi (69mo con 781) e Luca Nardi (73mo con 748), sempre facendo riferimento alla graduatoria virtuale che subirà diversi mutamenti nel corso di questa settimana in base ai risultati dei tornei in programma (su tutti gli ATP 250 di Marrakech, Estoril e Houston).