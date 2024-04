Flavio Cobolli ora sogna Parigi 2024: il distacco da Darderi nella Olympic Race. Sonego punta su un Challenger?

Flavio Cobolli brilla a Madrid: il tennista romano ha superato per la seconda volta in stagione Nicolas Jarry e si è qualificato al terzo turno laddove affronterà un osso duro come il russo Karen Khachanov. Si tratta comunque del suo primo terzo turno della carriera a livello “1000” che è importante sia dal punto di vista del ranking che dal punto di vista della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel ranking che qualifica alle Olimpiadi (vanno a Parigi i primi quattro) Cobolli occupa la 53esima posizione con 795 punti ed è attualmente il numero cinque italiano dietro a Luciano Darderi, che attualmente sarebbe l’ultimo italiano ad andare ai Giochi, essendo in 47esima posizione con 861 punti.

Più difficile è la situazione per quanto riguarda Lorenzo Sonego, che è 58esimo a 771 punti. Il torinese giocherà questa settimana a Cagliari nel Challenger 175 e, in caso di uscita precoce anche agli Internazionali d’Italia, giocherà anche nel Challenger di Torino, tornei nei quali è iscritto anche Luciano Darderi. Proprio questi due Challenger potrebbero fare da spartiacque e decidere il quarto singolarista per le Olimpiadi.

RANKING OLIMPICO ITALIA MASCHILE

1 Jannik Sinner 8575

34 Lorenzo Musetti 1070

43 Matteo Arnaldi 965

47 Luciano Darderi 861

53 Flavio Cobolli 795

58 Lorenzo Sonego 771

70 Luca Nardi 695

81 Matteo Berrettini 630