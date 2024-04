Finlandia-Italia oggi in tv, orario Qualificazioni Europei calcio femminile: programma in chiaro, streaming

Oggi, martedì 9 aprile (ore 18.15), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà il secondo impegno del percorso di qualificazione agli Europei 2025 in Svizzera. Le azzurre giocheranno contro la Finlandia a Helsinki e vorranno replicare il successo ottenuto all’esordio contro l’Olanda nell’incontro di Cosenza.

Un grande inizio per la formazione allenata da Andrea Soncin. Nel successo 2-0 contro le neerlandesi si sono notate tutte le qualità della compagine tricolore, capace di essere particolarmente cinica in zona gol e nello stesso tempo in grado di controllare con autorità la reazione delle rivali. Si punterà quindi a ripetere quanto di buono notato nel primo match.

L’ultimo precedente disputato in Finlandia risale al 2010, una partita di qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo vinta 3-1 dalle ragazze allenate da Pietro Ghedin. In quella circostanza, a Vantaa, segnarono Pamela Conti, Melania Gabbiadini e Alice Parisi, mentre la rete delle padrone di casa fu realizzata dall’allora 22enne Linda Sällström, scesa in campo da titolare, tra l’altro, nella sconfitta contro le norvegesi di venerdì 5 aprile e miglior marcatrice della storia della formazione finnica con 59 centri in 135 presenze.

La partita tra Finlandia e Italia, in programma a partire dalle 18.15 all’Helsinki Football Stadium e valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

