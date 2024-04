F1, la Sprint Race di Shanghai si annuncia una roulette. Norris dalla pole, Verstappen 4°, Ferrari per la rimonta

Il venerdì del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, va in archivio con una Sprint Qualifying che ha emesso i propri verdetti, con la pioggia giunta nella Q3 che è andata a rivoluzionare tutto. Domani, nel cuore della notte italiana, quindi, andrà in scena la Sprint Race con una griglia di partenza decisamente interessante quanto imprevista. La prima delle sei previste in questa stagione. Alle ore 05.00 italiane (le ore 11.00 locali) la pista di Shanghai tornerà a vivere davvero la massima categoria del motorsport dopo una lunga attesa.

Laddove non si corre dall’ormai lontano 2019 si inizierà a fare sul serio. I primi punti del fine settimana saranno consegnati, assieme a qualche risposta più chiara sui reali valori in pista. Il sabato cinese, poi, non si fermerà con la Sprint Race, dato che alle ore 09.00 italiane sarà la volta delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica (spegnimento dei semafori sempre alle ore 09.00).

Cosa dovremo attenderci da questa Sprint Race? Dalla pole position scatterà Lando Norris, capace di piazzare il miglior tempo nelle condizioni complicatissime di Shanghai. La prima fila sarà tutta inglese, dato che di fianco al portacolori del team McLaren ci sarà Lewis Hamilton, abile a domare la pista viscida. Seconda fila con Fernando Alonso e Max Verstappen, terza con Carlos Sainz e Sergio Perez, quarta con Charles Leclerc e Oscar Piastri, mentre in quinta troveremo Valtteri Bottas e Guanyu Zhou davanti a George Russell.

Come si può vedere da questo schieramento di partenza, sarà tutto impossibile da prevedere in una gara sulla distanza di soli 100 chilometri. Non solo, il rischio di vedere nuovamente la pioggia, potrebbe andare a rimescolare ulteriormente le carte in tavola. Se, invece, vedremo una corsa regolare, non potremo non mettere Max Verstappen come chiaro favorito, ma da Lando Norris a Lewis Hamilton, la volontà di vendere cara la pelle sarà notevole. La Ferrari, invece, sarà chiamata alla rimonta dopo un venerdì al di sotto delle attese.