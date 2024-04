F1, orari qualifiche GP Giappone 2024 e dove vederle in tv: programma Sky, streaming, differita TV8

Domani, sabato 6 aprile, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP del Giappone, quarto round del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista di Suzuka si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la quarta pole-position della stagione.

Nel primo giorno di prove libere il meteo non ha aiutato piloti e squadre. Una pioggia a intermittenza ha ostacolato il lavoro delle scuderie, che si sono ritrovati una pista in condizione troppo bagnate per girare con le gomme slick e troppo asciutta per le mescole rain. Sarà interessante capire come le squadre riusciranno a gestire questa variabile.

La Ferrari va a caccia di conferme dopo quanto ottenuto in Australia. Lo spagnolo Carlos Sainz, vittorioso a Melbourne, ha dato dimostrazione di trovarsi a proprio agio con la monoposto del Cavallino Rampante, mentre il monegasco Charles Leclerc si è particolarmente distinto per il passo gara messo in mostra. Vedremo quali saranno le risposte della Red Bull e dell’olandese Max Verstappen.

La seconda giornata del fine-settimana del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E' prevista la differita in chiaro su TV8 e su TV8.it solo delle qualifiche, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse solo dai canali di Sky Sport.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2024

Sabato 6 aprile (orari italiani)

Ore 4.30-5.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 8.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

