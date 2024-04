Finlandia-Italia calcio femminile, quando la prossima partita: programma, orario, tv, streaming

Martedì 9 aprile (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà a Helsinki la Finlandia nel secondo incontro del gruppo 1 della Lega A delle qualificazioni agli Europei 2025. Dopo aver affrontato i Paesi Bassi a Cosenza, le azzurre saranno impegnate nella trasferta finnica e sarà necessario massimizzare la propria prestazione

Un girone non semplice per essere parte della fase finale della 14ª edizione della rassegna continentale, alla quale prenderanno parte le prime due classificate di ogni gruppo della Lega A, oltre alla Svizzera, in qualità di Paese ospitante, e alle sette squadre che centreranno la qualificazione tramite il doppio spareggio in programma a fine anno.

Contro le finlandesi gli incroci sono stati dodici e il risultato più ricorrente è stato il pareggio (6), centrato anche negli ultimi tre match; i successi italiani sono 5, un solo ko. Si spera di portare a 6 il computo delle vittorie, in modo da mettere fieno in cascina per la qualificazione diretta a fase finale della rassegna continentale in territorio elvetico.

La partita tra Finlandia e Italia, in programma martedì 9 aprile (ore 18.15 italiane) e valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

FINLANDIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Martedì 9 aprile

Ore 18.15 Finlandia vs Italia a Helsinki – Diretta tv su Rai 2 HD.

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport