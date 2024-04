Berrettini-Navone, orario semifinale ATP Marrakech 2024: dove vederla in tv e streaming

Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale nel torneo ATP di Marrakech e affronterà domani l’argentino Mariano Navone. Il tennista romano va a caccia di una finale che manca nel massimo circuito dall’ottobre 2022, quella giocata a Napoli e persa contro Lorenzo Musetti.

Una settimana finora decisamente positiva quella di Berrettini, che ha trovato buonissime sensazioni all’esordio stagionale sulla terra rossa. Il romano ha sconfitto quest’oggi nei quarti di finale nel derby azzurro Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 7-6.

Navone ha già centrato una finale quest’anno, quella dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Nei quarti l’argentino ha superato brillantemente l’australiano Aleksandar Vukic per 6-2 6-4.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Matteo Berrettini-Mariano Navone, match valevole per la semifinale dell’ATP di Marrakech. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno (dipende dalla contemporaneità con altri sport), Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-NAVONE ATP MARRAKECH 2024

Sabato 6 aprile – Center Court

Matteo Berrettini–Mariano Navone – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (dipende dalla contemporaneità con altri sport)

In precedenza dalle ore 14.00

Pavel Kotov (Rus) – Roberto Carballes Baena (Esp)

PROGRAMMA BERRETTINI-NAVONE ATP MARRAKECH 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (dipende dalla contemporaneità con altri sport), Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport