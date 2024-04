F1, Max Verstappen: “Non mi aspetto problemi come a Melbourne, la vettura si adatterà alla pista”

Max Verstappen si presenta decisamente carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido tracciato di Suzuka andrà in scena un weekend di capitale importanza per il prosieguo della stagione. Rivedremo una Red Bull dominante, oppure a singhiozzo come accaduto in Australia?

Il tre-volte campione del mondo vuole pensare in positivo in vista del via del weekend, gettando acqua sul fuoco dopo quanto successo a Melbourne. “Già dal sabato dell’Albert Park avevamo visto alcuni segnali che ci dicevano che le cose non andavano come avrebbero dovuto. Ripartiremo da lì e impareremo da quanto accaduto e speriamo che tutto vada per il meglio. No, non mi aspetto un problema simile qui questo fine settimana”.

Riguardo al weekend nipponico il portacolori del team di Milton Keynes si dice estasiato di essere sulla pista di Suzuka: “Sono qui da un po’, perché mi è sempre piaciuto stare in Giappone. Dopo l’Australia sono venuto direttamente qui. Il cambio di periodo da autunno a primavera? Non fa alcuna differenza. Questa pista mi piace e ho bellissimi ricordi qui. Due anni fa ho vinto il mio secondo titolo mondiale, l’anno scorso mi sono preso la rivincita del weekend deludente di Singapore, ma ad ogni modo, tutti gli anni la storia cambia”.

Ultima battuta sulle aspettative della RB20 sul tracciato di Suzuka: “Alla nostra macchina piacciono le curve che si affrontano ad alta velocità e speriamo di poterlo dimostrare anche questo fine settimana. Siamo su uno dei circuiti più belli e difficili del calendario, è stato un po’ intimorente la prima volta. Se non hai una macchina ben bilanciata, il primo settore è una sfida. Se la tua macchina è ben settata, quel settore è il più bello. Devi sempre essere consapevole che puoi facilmente andare a sbattere se spingi un po’ troppo. Anche questo lo rende speciale”.