F1, Max Verstappen il migliore nella FP3 a Suzuka. Ferrari bene sul passo gara, non sul giro secco

Terza sessione di prove libere da capire e analizzare a Suzuka (Giappone), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sull’Ottovolante nipponico, la FP3 ha sorriso all’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore del miglior tempo di 1:29.563 a precedere il compagno di squadra, Sergio Perez (+0.269), e le due Mercedes dei britannici George Russell (+0.355) e Lewis Hamilton (+0.474). Quinto crono per lo spagnolo Fernando Alonso sull’Aston Martin a 0.519.

Red Bull bene nel time-attack, ma non altrettanto nella simulazione del passo gara per quanto si è potuto notare, con Verstappen a fare i conti con una macchina sottosterzante. Tuttavia, l’importanza delle qualifiche su questo tracciato potrebbe farsi sentire specie per la gestione delle gomme.

Ferrari dai due volte come la RB20, ma in maniera diametralmente opposto. Lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc hanno faticato a trovare la corretta finestra d’utilizzo delle gomme sul giro secco e la loro prestazione è stata altamente insufficiente: l’iberico si è classificato settimo a 0.608 dalla vetta, mentre il monegasco decimo a 0.820.

Rosse, però, estremamente veloci sul long run, con Leclerc che ha inanellato giri impressionanti, salvo poi avere un calo di prestazione nel momento in cui si è trovato in prossimità di Verstappen nella sua simulazione, mentre Sainz si è distinto per una grande costanza che, alla lunga, è stata la migliore su gomme medie. La scuderia del Cavallino Rampante, quindi, dovrà trovare il giusto equilibrio, specialmente pensando alle qualifiche delle 08.00 italiane.

Da considerare poi le McLaren che con il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri hanno ottenuto il sesto e ottavo tempo, rispettivamente a 0.574 e 0.663, oltre a un Alonso che con benzina nel serbatoio e l’uso delle gomme dure è stato decisamente performante.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP GIAPPONE F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.563 5

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.269 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.355 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.474 5

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.519 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.574 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.608 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.663 4

9 Yuki TSUNODA RB+0.778 4

10 Charles LECLERC Ferrari+0.820 3

11 Alexander ALBON Williams+0.970 5

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.983 5

13 Daniel RICCIARDO RB+1.119 4

14 Esteban OCON Alpine+1.459 3

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.504 3

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.576 4

17 Pierre GASLY Alpine+1.578 4

18 Lance STROLL Aston Martin+1.779 3

19 Logan SARGEANT Williams+1.889 4

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.899 3