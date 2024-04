F1, Lando Norris: “Ho dato tutto, ma Red Bull e Ferrari sono superiori. Stupito dalla strategia di Leclerc”

Lando Norris ce l’ha messa tutta, ma ha chiuso ampiamente fuori dal podio il suo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Suzuka il pilota inglese partiva dalla terza casella della griglia, ma le Ferrari lo hanno ripreso e superato, non dando modo al pilota classe 1999 di ripetere il podio di un anno fa.

Com’è andata la gara? Max Verstappen ha aperto la doppietta Red Bull precedendo Sergio Perez per 12.5 secondi, quindi terzo Carlos Sainz a 20.8 con Charles Leclerc quarto a 26.5. Quinto proprio Lando Norris a 29.7, davanti a Fernando Alonso e George Russell. Ottavo Oscar Piastri a 47.5, nono Lewis Hamilton a 48.6, quindi è decimo il padrone di casa Yuki Tsunoda.

Al termine della gara giapponese, il portacolori del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni a F1.com: “Sinceramente è stata una gara complicata rispetto agli avversari. Avevo un buon ritmo, ma nonostante quello Red Bull e Ferrari hanno concluso davanti a noi senza grossi problemi. Oggettivamente non fa piacere scattare dalla terza casella della griglia e chiudere quarto”.

Lando Norris prosegue nella sua analisi: “Ho dato tutto dal primo all’ultimo giro, ho spremuto la macchina, ma Charles Leclerc ha fatto un grandissimo lavoro con le gomme. Le ha gestite in maniera pazzesca e nonostante quello non mi sono mai avvicinato. La strategia? Ho provato a fermarmi prima degli altri per provare a fare quello che provava la Ferrari. Ora con i tecnici analizzeremo i dati per capire se avremmo potuto fare meglio”.