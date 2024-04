F1, GP Giappone 2024: risultati e classifica FP3. Verstappen il più veloce, Ferrari attardata a Suzuka

Titoli di coda sulle prove libere 3 del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Suzuka abbiamo assistito a un turno importante in cui le squadre hanno simulato le qualifiche e il passo gara, in vista del time-attack odierno e della corsa domenicale. Un circuito impegnativo quello nipponico, in cui è necessario trovare il giusto equilibrio nella prestazione tra i vari settori della pista, tenendo conto anche dalla gestione delle gomme.

Il migliore è stato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) con il crono di 1:29.563 a precedere l’altra RB20 del messicano Sergio Perez e di 0.355 la Mercedes del britannico George Russell. Hanno completato la top-5 l’altra W15 di Lewis Hamilton (+0.474) e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso a 0.519.

Più indietro le Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz, vincitore dell’ultimo GP d’Australia, ha siglato il settimo tempo a 0.608, preceduto anche dalla McLaren del britannico Lando Norris (+0.574). Il monegasco Charles Leclerc ha chiuso il gruppo dei migliori dieci con un gap dalla vetta di 0.820, alle spalle anche dell’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0.608) e dal giapponese Yuki Tsunoda su RB a 0.778.

Qualifiche che quindi si preannunciano con qualche punto di domanda per la Rossa, più convincente nella simulazione del passo gara per quanto fatto vedere nel corso della FP3. Di seguito l’ordine dei tempi al completo della sessione a Suzuka:

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP GIAPPONE F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.563 5

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.269 3

3 George RUSSELL Mercedes+0.355 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.474 5

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.519 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.574 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.608 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.663 4

9 Yuki TSUNODA RB+0.778 4

10 Charles LECLERC Ferrari+0.820 3

11 Alexander ALBON Williams+0.970 5

12 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+0.983 5

13 Daniel RICCIARDO RB+1.119 4

14 Esteban OCON Alpine+1.459 3

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.504 3

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.576 4

17 Pierre GASLY Alpine+1.578 4

18 Lance STROLL Aston Martin+1.779 3

19 Logan SARGEANT Williams+1.889 4

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.899 3