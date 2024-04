F1, Fernando Alonso: “Macchina migliorata rispetto a stamattina, ho perso due decimi nel giro finale”

Fernando Alonso ha centrato la terza posizione in occasione delle qualifiche del GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. L’iberico, ritiratosi dalla Sprint, ha confermato la grande confidenza con il tracciato, replicando lo stesso risultato ottenuto ieri per le qualificazioni della gara corta.

Nello specifico il pilota dell’Aston Martin ha accusato un gap di +0.488 rispetto al solito Max Verstappen, il quale ha strappato la pole in 1:33.660 davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto.

“Non so quanto io sia effettivamente lontano da Perez – ha detto Alonso -, ho avuto un problema nell’ultimo giro in curva 1 ed in curva 2, mi sono chiesto se abortire o andare avanti, visto che avevo perso due decimi. Ma non abbiamo mollato, abbiamo continuato a spingere per tutto il giro e alla fine abbiamo fatto un bel tempo. Credo che la macchina sia migliorata rispetto a stamattina, speriamo di potere traslare queste modifiche in un bottino di punti“.

Alonso ha poi parlato del nuovo format che consente di lasciare il parco aperto dopo la Sprint: “Credo sia lo stesso per tutti: non puoi cambiare macchina ma puoi cambiare assetto per migliorare alcuni problemi di bilanciamento. Domani pomeriggio avremo la risposta, siamo felici e fieri del team, non siamo nella posizione che vorremmo ma continueremo a spingere“.