Equitazione: Nicola Philippaerts vince nel Global Champions Tour di Città del Messico

La tappa di Città del Messico del Global Champions Tour 2024 parla il belga. Nella terza tappa della gara individuale del più prestigioso circuito planetario di salto ostacoli infatti, riguardante l’equitazione, Nicola Philippaerts si è imposto davanti a tutti.

Il cavaliere classe 1993 ha vinto in sella al suo H&M Luna van’t Ruytershof Z al jump off, in regime di percorso netto, con il crono pulito di 45.03, precedendo il brasiliano Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho (su Sierra du Piedroux Z), secondo anche lui senza errori a 48.51, e lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar (montante Rokfeller de Pleville Bois Margot), terzo a 43.36 ma con 4 penalità.

Non vi erano italiani in gara in un concorso che ha visto al via complessivamente 37 partecipanti. La classifica generale del Global Champions Tour 2024 vede in testa proprio lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar con un totale di 97 punti, mentre il migliore degli azzurri è Lorenzo De Luca a 27 punti.

Il Global Champions League 2024 tornerà con la prossima tappa, la quarta di quest’anno, all’inizio del mese di maggio, a Shangai, in Cina, dal 3 al 5 maggio.