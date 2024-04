Curling misto, l’Italia si qualifica ai playoff dei Mondiali se… Serve un miracolo e un favore dalla Francia

L’Italia è aggrappata a un filo ai Mondiali 2024 di curling doppio misto. Le due sconfitte odierne contro Norvegia ed Estonia hanno infatti seriamente compromesso il cammino della nostra Nazionale sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e ora per accedere alla fase a eliminazione diretta servirà un incastro davvero molto complicato nell’ultima giornata della fase a gironi.

Ricordiamo il regolamento: la prima classificata si qualifica direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputano un qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la lotta per le medaglie. L’Italia è ora quarta in classifica generale con cinque successi e tre vittorie, alle spalle di Norvegia (6-2), Svizzera (6-2) ed Estonia (5-3), davanti al Giappone (5-3).

Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno perso gli scontro diretti contro Norvegia, Svizzera ed Estonia. Per accedere al qualification game gli azzurri devono battere la Germania, contestualmente si dovrà sperare in una difficile vittoria della Francia contro l’Estonia e il Giappone non dovrà battere la Svizzera. Con questo incastro la coppia tricolore sarà terza e disputerà il qualification game contro la seconda del gruppo B, verosimilmente il Canada.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI PLAYOFF DEI MONDIALI SE…

UNICA COMBINAZIONE POSSIBILE (devono avversarsi i seguenti risultati contemporaneamente):