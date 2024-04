Curling misto, l’Italia schianta il Giappone e si candida per i playoff ai Mondiali

Un’Italia bella, precisa e convincente archivia in sette end la pratica Giappone nella quinta sfida valida per i Campionati Mondiali doppio misto 2024 di curling, rassegna in fase di svolgimento in Svezia, precisamente sul ghiaccio di Oestersund. Il team composto da Stefania Constantini e Francesco De Zanna si è imposto per 8-2, sfoggiando buone affinità e ottime trame offensive, proiettandosi così verso i playoff.

Un match apertosi già in modo molto positivo per i nostri ragazzi, abili a rubare la mano per due volte consecutive, complice l’ottima strategia che complica le ultime bocciate degli asiatici, i quali si sbloccano solo al terzo turno, accontentandosi di un sigillo.

Ma l’Italia allunga a metà gara quando, malgrado una sbavatura di De Zanna, Constantini approfitta della poca precisione nipponica per marcare un doppio punto mettendo sul tabellino il punteggio di 4-1. La partita si fa ancora più in discesa: al quinto round infatti la compagine tricolore ruba un’altra mano, la terza, prendendo il punto dopo l’errore del Giappone, il quale non riesce ad andare oltre la singola unità in quello successivo.

Sul parziale del 5-2 il martello torna al binomio azzurro che, in totale scioltezza, apparecchia la tavola per mettere a referto tre punti, costringendo gli avversari a concedere la vittoria. In virtù del risultato odierno, l’Italia si trova al momento al quarto posto della classifica con una partita persa e quattro vinte. Ma la strada per i playoff è ancora lunga. Oggi, alle 18:00, è prevista la disputa contro la Turchia per proseguire la serie positiva.