Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Medvedev a Montecarlo: le insidie restano

Jannik Sinner scenderà in campo nel pomeriggio per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, ma la strada che si prospetta dinanzi all’altoatesino perde uno dei possibili spauracchi in semifinale: il russo Daniil Medvedev ha perso il derby contro il connazionale Karen Khachanov.

Dopo gli ottavi contro il teutonico Jan-Lennard Struff, negli eventuali quarti l’azzurro potrebbe affrontare uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il danese Holger Rune, anche se quest’ultimo è ancora in campo nei sedicesimi contro l’indiano Sumit Nagal.

Nell’eventuale semifinale l’ostacolo sarà comunque duro: il russo Karen Khachanov attende ai quarti uno tra il tedesco Alexander Zverev e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, e tra questi tre uscirà l’avversario di Sinner. Per l’ultimo atto, nella parte alta del tabellone, il favorito resta sempre il serbo Novak Djokovic.