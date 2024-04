Come cambia il tabellone di Sinner a Madrid: fuori Ruud, c’è una bestia nera

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il canadese ha sovvertito il pronostico della vigilia contro il norvegese Casper Ruud, imponendosi con il punteggio di 6-4, 7-5. L’attuale numero 35 del ranking ATP ha sconfitto il numero 6 del mondo, reduce dalla finale al Masters 1000 di Montecarlo e dal successo al torneo ATP 500 di Barcellona. Il 23enne nordamericano, già numero 6 al mondo a fine 2022, ha offerto una prova di grande caratura tecnica e sembra stia tornando sui sui livelli dei giorni migliori.

Prima di surclassare lo scandinavo, Felix Auger-Aliassime aveva regolato il giappone Yuki Nishioka, il francese Adrian Mannarino e il ceco Jakub Mensik. Sarà un rivale davvero ostico per Jannik Sinner, ammesso che il tennista italiano decida effettivamente di scendere in campo: in conferenza stampa ha infatti dichiarato che deciderà domani, dovrà valutare le sue effettive condizioni fisiche e il fastidio all’anca emerso ieri durante la sfida contro il russo Pavel Kotov.

Il tabellone di Jannik Sinner è cambiato rispetto alle previsioni della vigilia e solitamente sarebbe sempre un bene evitare il numero 6 del circuito, grandissimo specialista sul mattone tritato, ma il canadese sembra avere ritrovato una condizione degna di nota e risulta decisamente temibile. A maggiore ragione considerando i due precedenti: Auger-Aliassime ha infatti battuto l’azzurro nei confronti giocati nel 2022.

Agli ottavi di finale a Madrid si impose per 6-1, 6-2 mentre agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati (sul cemento outdoor) ebbe la meglio per 2-6, 7-6(1), 6-1. E se Jannik Sinner dovesse riuscire a qualificarsi per la semifinale? In quel caso incontrebbe il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev (numero 4 del mondo) e chi avrà la meglio tra il redivivo Rafael Nadal e il ceco Jiri Lehecka. L’azzurro potrebbe ritrovarsi di fronte l’avversario battuto a Melbourne oppure una delle grandi icone del tennis. Dall’altra parte del tabellone i quarti di finale sono Rublev-Alcaraz e Fritz-Cerundolo: lo spagnolo è il grande favorito.