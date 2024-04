Come cambia il tabellone di Berrettini a Marrakech: un derby e una vecchia gloria sullo sfondo

Matteo Berrettini ha vinto due partite consecutive al torneo ATP 250 di Marrakech: ieri ha liquidato in maniera prepotente il kazako Alexander Shevchenko (testa di serie numero 6 del tabellone) e oggi si è imposto al terzo set contro lo spagnolo Jaume Munar (davvero molto insidioso sulla terra rossa). Il tennista romano si è così qualificato ai quarti di finale nella località marocchina e venerdì 5 aprile tornerà in campo per disputare il derby contro Lorenzo Sonego. Si preannuncia un bel confronto tra il finalista di Wimbledon 2021 e il piemontese, che oggi si è imposto in rimonta sull’indiano Sumit Nagal.

I due azzurri si sono fronteggiati in tre occasioni, curiosamente tutte sull’erba: Berrettini ebbe la meglio ai quarti di finale di Stoccarda nel 2022 e al primo turno di Wimbledon nel 2023, mentre Sonego si impose lo scorso anno ai sedicesimi di finale di Stoccarda. Il 27enne e il 28enne daranno vita a un quarto atto di grande rilievo, questa volta su una nuova superficie rispetto ai precedenti.

Come sarebbe successivamente il tabellone di Matteo Berrettini? All’orizzonte ci potrebbe essere una semifinale contro una vecchia gloria, ovvero lo svizzero Stan Wawrinka. Il 39enne, attualmente numero 82 al mondo, vanta nel proprio palmares tre Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016).

L’elvetico, che non vanta precedenti con Berrettini, è però atteso prima dall’argentino Navone e poi eventualmente da chi avrà la meglio nella sfida tra l’austriaco Ofner (testa di serie numero 2 del seeding) e l’australiano Vukic. Dall’altra parte del tabellone il russo Pavel Kotov attende il serbo Laslo Djere (tds 1) o Fabio Fognini, per poi incrociare chi riuscirà ad avere la meglio tra Evans-Carballes Baena e Goffin-Moreno De Alboran.