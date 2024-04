Chi é Mariano Navone: uno specialista dei Challenger per Berrettini a Marrakech

Sarà l’argentino Mariano Navone l’avversario di Matteo Berrettini nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il ventitreenne sudamericano è uno specialista della terra rossa e si è messo in luce già in questa stagione con un ottimo risultato nel torneo di Rio de Janeiro, dove è riuscito a raggiungere la sua prima finale nel massimo circuito, persa poi con il connazionale Sebastian Baez.

Questo è sicuramente stato il punto più alto di questi primi mesi del 2024, dove Navone ha praticamente giocato solo sulla terra rossa, con l’unica apparizione sul cemento nelle qualificazioni degli Australian Open, dove ha perso al primo turno contro il croato Prizmic in tre set.

Una classifica costruita dunque con il risultato dell’ATP 500 di Rio e comunque confermata con le buone prestazioni offerte a Marrakech. Navone si era poi messo in mostra lo scorso anno, vincendo ben cinque Challenger, ovviamente giocati tutti sulla terra rossa e tre dei quali in Argentina, l’ultimo a Santa Fe contro Andrea Pellegrino in rimonta per 3-6 6-2 6-3.

In questo 2024 il numero sessanta del mondo ha già avuto modo di scontrarsi con un italiano e lo ha fatto a Buenos Aires, dove è stato travolto con un perentorio 6-1 6-2 da Luciano Darderi. Quella di domani con Berrettini sarà la sua seconda semifinale della carriera a livello ATP e un po’ di emozione potrebbe anche sentirla.