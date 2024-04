Chi è il prossimo avversario di Darderi a Madrid? Un americano al limite della top-10, battuto da Musetti e Arnaldi

Luciano Darderi ha sconfitto il francese Gael Monfils in maniera nitida e autoritaria, qualificandosi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano si è imposto con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-2 sulla terra rossa della capitale spagnola e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul mattone tritato iberico.

L’attuale numero 60 del ranking ATP (ma issatosi virtualmente al 55mo posto con 875 punti all’attivo) se la dovrà vedere contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12 del tabellone. Si preannuncia un impegno particolarmente ostico per il nostro portacolori, chiamato a fronteggiare un gran servitore. Il 22enne non ha mai sfidato in carriera il 26enne, attuale numero 13 del ranking ATP.

Servirà una prova di grande carattere contro un rivale solido, reduce dalla finale persa contro Struff all’ATP 250 di Monaco ma in precedenza battuto da Lorenzo Musetti al debutto al Masters 1000 di Montecarlo e da Matteo Arnaldi ai sedicesimi dell’ATP 500 di Acapulco. Agli Australian Open si era spinto fino ai quarti di finale, dove tenne testa a Novak Djokovic prima di capitolare al quarto set.