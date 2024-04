Canottaggio, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Varese

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile la prima tappa di Coppa del Mondo di canottaggio del 2024 terrà banco e l’Italia vorrà rispondere presente. La Direzione Tecnica ha diramato la composizione della squadra che prenderà parte all’appuntamento di Varese.

Sono 76 gli atleti che andranno a comporre la compagine tricolore, diretta dal DT Francesco Cattaneo e affiancato da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Santaniello (Capo Allenatore settore Paralimpico), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile), Spartaco Barbo (Capo Allenatore settore Under 23 Maschile).

Un team piuttosto nutrito per mettersi prova nel primo round del massimo circuito e comprendere la propria condizione in vista dell’evento più importante, le Olimpiadi di Parigi di quest’estate. Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI DELL’ITALIA

Stefano Oppo, Aisha Rocek (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Francesco Pallozzi (CC Aniene), Sofia Secoli, Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Gaia Colasante, Alessandra Faella (CUS Torino), Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Valentina Rodini, Matteo Sartori, Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Davide Comini, Kiri English/Hawke, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Nicolò Carucci, Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares (Marina Militare), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Irene Gattiglia, Eleonora Nichifor (RCC Cerea), Angelica Merlini, Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera (SC Armida), Silvia Terrazzi (SC Arno), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Alberto Ciavarro, Anna Rossi (SC Caprera), Marco Selva (SC Cernobbio), Giovanni Borgonovo, Edoardo Caramaschi, Alice Codato, Ilaria Colombo, Linda De Filippis, Nicholas Kohl, Andrea Pazzagli, Riccardo Peretti, Edoardo Rocchi, Aurora Spirito, Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari (SS Murcarolo).