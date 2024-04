Canottaggio, Coppa del Mondo Varese 2024: presenti Rodini e Cesarini, i fratelli Sinkovic in gara nel due senza

La Coppa del Mondo 2024 di canottaggio aprirà i battenti con la prima tappa in programma a Varese, in Italia, dal 12 al 14 aprile: saranno al via oltre 450 atleti da 34 Paesi, anche se i contingenti più numerosi, a parte quello dell’Italia padrona di casa, arriveranno da Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi. Saranno presenti anche atleti provenienti da Uganda, Perù, Tunisia, Brasile ed Angola.

Nella numerosa delegazione italiana per la tappa sulle acque di casa sarà da tenere d’occhio il quattro di coppia maschile, secondo ai Mondiali dello scorso anno, ma saranno al via anche le campionesse olimpiche in carica del doppio pesi leggeri femminile, Valentina Rodini e Federica Cesarini, che affineranno la condizione in vista della regata finale di qualificazione olimpica.

Per quanto riguarda il resto del mondo va sottolineato come nel due senza maschile saranno al via i fratelli croati Martin e Valent Sinkovic, i quali dopo aver gareggiato in doppio nel 2022 e nel 2023, proveranno a difendere il titolo nel due senza a Parigi 2024. Dopo quella di Varese, le altre due tappe della Coppa del Mondo 2024 si terranno a Lucerna, in Svizzera (24-26 maggio), ed a Poznan, in Polonia (14-16 giugno).

A Varese, invece, si partirà venerdì 12 con le batterie nella sessione mattutina e con ripescaggi e quarti di finale in quella pomeridiana. Sabato 13 si disputeranno Finali E, D e C, semifinali e ripescaggi nella sessione mattutina e Finali B ed A delle specialità non olimpiche in quella pomeridiana, infine domenica 14 andranno in scena Finali B ed A delle specialità olimpiche in sessione unica.