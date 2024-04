Calendario Coppa del Mondo canottaggio Varese 2024: programma, orari, tv, streaming

Dopo l’assaggio internazionale del Memoria d’Aloja, la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio si terrà a Varese, in Italia, e sarà prevista da venerdì 12 a domenica 14 aprile: si partirà venerdì 12 con le batterie nella sessione mattutina, e con ripescaggi e quarti di finale in quella pomeridiana.

Sabato 13 si disputeranno Finali E, D e C, semifinali e ripescaggi nella sessione mattutina e Finali B ed A delle specialità non olimpiche in quella pomeridiana, infine domenica 14 si disputeranno Finali B ed A delle specialità olimpiche in sessione unica.

La diretta tv della Coppa del Mondo di canottaggio di Varese 2024 non è prevista, mentre la diretta streaming delle Finali A di domenica 14 sarà fruibile su Rai Play 3 dalle 10.50 alle 14.35. Diretta streaming sabato 13 e domenica 14 fruibile su worldrowing.com. Sintesi in differita su Rai Play 3 sabato 13 dalle 14.10 alle 15.30.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANOTTAGGIO VARESE 2024

Venerdì 12 aprile

10.00-13.15 Batterie

16.00-16.45 Ripescaggi e quarti di finale

Sabato 13 aprile

10.00-12.20 Finali E, D e C, semifinali e ripescaggi

14.00-14.40 Finali B ed A specialità non olimpiche

Domenica 14 aprile

09.30-14.20 Finali B ed A specialità olimpiche

